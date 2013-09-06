Перевод сайта на английский язык

Просим перевести сайт newbrinks.ru на английский язык. Перевод всех разделов, кроме текущих (новости, нововведения). Хорошо, если переводчик смог бы еще и залить все страницы на сайт правильным образом. Если только перевод, то дам специалиста, который сможет все залить. Спасибо за заявки.