Перевести статью по автотематике

Нужно перевести небольшую статью в районе 3000 символов по автотематике. Будут встречаться всякие специфические термины связанные с автомобилями, пожалуйста, учтите это. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество один раз в неделю по подобным заданиям. По стоимости буду рассматривать предложения не более $3 за 1000 знаков с пробелами.