Требуется редактор

В команду проекта требуется грамотный редактор для контроля и проверки статей/переводов IT-тематики (веб-разработка, плагины, CMS, фреймворки, jquery, etc...). Это прекрасная возможность внести свой вклад в раскрытие наиболее интересных тем современной веб-разработки!

Внимание: интересует ТОЛЬКО долговременное сотрудничество на постоянной основе!

Требования:

Хорошее знание английского языка — легкое понимание технических текстов.

Увлеченность темами веб-разработки и созданием сайтов;

Грамотность — после проверки текст не должен содержать в себе орфографические и стилистические ошибки, а также точно передавать суть источника/раскрывать суть описываемой темы;

Ответственность — доверенная Вам работа должна выполняться строго в заранее оговоренные сроки и иметь надлежащие качество;

Умение самостоятельно находить интересные и полезные статьи, которые будут интересны не только вам, но и читателям нашего проекта.

Коммуникабельность и тактичность — вы будете работать с переводчиками/авторами, нужно понятно и четко излагать задачу, указывать на ошибки и давать рекомендации.

Умение работать в команде.

Готовность к обучению и исправлению допущенных ошибок.

Обязательства:

Работа с переводами:

a. Находить интересные статьи в буржуйнете, проверять их на предмет существующего перевода;

b. Давать задание переводчикам;

c. Проверять и принимать готовые переводы;

Работа со статьями:

a. Создавать на биржах контента заказы для написания статей (ТЗ по шаблону);

b. Отбирать подходящих авторов для выполнения заказа.

c. Проверять и принимать выполненные работы.

Периодичность и способ оплаты:

Оплата flex: 25 рублей за 1000 знаков без пробелов (после 3х месяцев успешной работы рассматриваем возможность повышения оплаты).

Выплаты 2 раза в месяц: 1 и 15 числа каждого месяца.

Оплата исключительно в WebMoney (WMR и WMZ).

P.S. При заявке указывайте ваши навыки, которые пригодятся в работе.