Консалтинг по методикам изучения английского языка

$100
ПереводыЗакрыт9 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется консультация по методикам изучения английского языка с учетом построения индивидуальной траектории обучения.

Есть ряд вопросов, на которые бы хотелось получить ответы.

10 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перевод

    Перевести описание и тех.характеристики к краскораспылительному оборудованию с англоязычного сайта с сохранением общего смысла. Объем 20-25 страниц.

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик с технической специализацией

    Уважаемые переводчики, бюро переводов Трактат приглашает к сотрудничеству. Особенно востребованы переводчики с технической специализацией - нефтегаз ,металлургия ,IT, локализация Наша компания активно развивается, поэтому поиск талантливых кадров является для нас приоритетной задачей. ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод статей об искусстве с рус. на англ.

    Для мобильного приложения необходимо перевести с русского на английский 51 статью (104 тыс. знаков без пробелов) с описание шедевров мирового искусства. Важно соблюдать не только точность перевода, но и правильное построение приложений и соответствие идиоматическим нормам ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматизированный перевод большого текста

    Необходимо прогнать через гугл транслэйт или иной нормальный переводчик большой текст (несколько сотен миллионов символов). По дефолту у гугла лимит на 10 000 символов. Исходные данные содержатся в таблице excel, разбитые по полям. В таком же ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик английского языка

    Требуются переводчики английского языка, тематики различные. Готовность к постоянной работе и загруженности. Обязателен опыт работы с Бюро переводов.

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести с китайского на русский

    Перевести тексты с китайского на русский Объем более 100к знаков Оплата поэтапная, по факту (хоть каждый день) !!! Указывайте плиз стоимость за 1000 знаков

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад