Нужен человек с хорошим знанием Французского языка для написания текстов. Ищу исполнителя на длительное сотрудничество. Жду предложений, оплата обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевести описание и тех.характеристики к краскораспылительному оборудованию с англоязычного сайта с сохранением общего смысла. Объем 20-25 страниц.
- Похожие заказы
- $1000Переводы8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо прогнать через гугл транслэйт или иной нормальный переводчик большой текст (несколько сотен миллионов символов). По дефолту у гугла лимит на 10 000 символов. Исходные данные содержатся в таблице excel, разбитые по полям. В таком же ...Переводы15 заявокЗакрыт10 лет назад
Для работы над проектом требуется переводчик французского языка. Тематика - косметология.Переводы11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются переводчики английского языка, тематики различные. Готовность к постоянной работе и загруженности. Обязателен опыт работы с Бюро переводов.Переводы32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Перевести тексты с китайского на русский Объем более 100к знаков Оплата поэтапная, по факту (хоть каждый день) !!! Указывайте плиз стоимость за 1000 знаковПереводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
есть корявая статья на русском языке. Нужно перевести и откорректировать на английский язык. В статье есть термины программирования, но немного и на начальном уровне. Поэтому желательно знать тематику. Можно что=то от себя добавить :) 5 тысяч знаков на ...Завершен10 лет назад
Требуется перевод технического задания по разработке программного приложения. Документ содержит описание требований, функций, дизайна интерфейса на английском языке. Нужно максимально ясно и точно воспроизвести его на русском языке. Понравившемуся исполнителю вышлю документ для уточнения ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Интересует качественный перевод описаний цветочных букетов с русского на английский (для интернет-магазина цветов). Ждем Ваших предложений.Завершен10 лет назад
Добрый день. Нужен перевод нескольких страниц текста на языки: английский нидерландский польский румынский греческий французский немецкий иврит итальянский норвежский финляндский шведский испанский датский турецкий японский китайский Тематика - Казино. Жду Ваших предложений.Завершен10 лет назад
Нужно перевести описания к 200ам компонентам модулям и плагинам для Joomla. Английский язык. Знание Joomla обязательна. Пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время. Я знаю какой перевод мне нужен. Базовая ставка 100 рублей за 1k знаков ...Завершен10 лет назад