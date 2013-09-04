Требуются авторы со знанием Французского языка.

Для работы над проектом требуется переводчик французского языка. Тематика - косметология.
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Нужен человек с хорошим знанием Французского языка для написания текстов. Ищу исполнителя на длительное сотрудничество. Жду предложений, оплата обсуждается.
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