$1000
Нужен человек с хорошим знанием Французского языка для написания текстов. Ищу исполнителя на длительное сотрудничество. Жду предложений, оплата обсуждается.
Переводы8 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужен человек с хорошим знанием Французского языка для написания текстов. Ищу исполнителя на длительное сотрудничество. Жду предложений, оплата обсуждается.
Нужны тексты истории в виде рассказа от первого лица, про различные города. Темы я предоставлю. Оплата 30 рублей за 1000 знаков. Работа постоянная.