Переводчик с технической специализацией

ПереводыЗакрыт20 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые переводчики, бюро переводов Трактат приглашает к сотрудничеству. Особенно востребованы переводчики с технической специализацией - нефтегаз ,металлургия ,IT, локализация Наша компания активно развивается, поэтому поиск талантливых кадров является для нас приоритетной задачей.

В первую очередь, мы желаем видеть в нашей команде высококлассных специалистов.

Компания является постоянным работодателем для порядка 500 специалистов, выполняющих заказы удаленно, по желательным для переводчиков тематикам.

10 лет назад
fyyf1905
60 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевод

    Перевести описание и тех.характеристики к краскораспылительному оборудованию с англоязычного сайта с сохранением общего смысла. Объем 20-25 страниц.

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод статей об искусстве с рус. на англ.

    Для мобильного приложения необходимо перевести с русского на английский 51 статью (104 тыс. знаков без пробелов) с описание шедевров мирового искусства. Важно соблюдать не только точность перевода, но и правильное построение приложений и соответствие идиоматическим нормам ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматизированный перевод большого текста

    Необходимо прогнать через гугл транслэйт или иной нормальный переводчик большой текст (несколько сотен миллионов символов). По дефолту у гугла лимит на 10 000 символов. Исходные данные содержатся в таблице excel, разбитые по полям. В таком же ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик английского языка

    Требуются переводчики английского языка, тематики различные. Готовность к постоянной работе и загруженности. Обязателен опыт работы с Бюро переводов.

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести с китайского на русский

    Перевести тексты с китайского на русский Объем более 100к знаков Оплата поэтапная, по факту (хоть каждый день) !!! Указывайте плиз стоимость за 1000 знаков

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести, корректировать с русского на английский

    $25

    есть корявая статья на русском языке. Нужно перевести и откорректировать на английский язык. В статье есть термины программирования, но немного и на начальном уровне. Поэтому желательно знать тематику. Можно что=то от себя добавить :) 5 тысяч знаков на ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад