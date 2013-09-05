Переводчик с технической специализацией

Уважаемые переводчики, бюро переводов Трактат приглашает к сотрудничеству. Особенно востребованы переводчики с технической специализацией - нефтегаз ,металлургия ,IT, локализация Наша компания активно развивается, поэтому поиск талантливых кадров является для нас приоритетной задачей.

В первую очередь, мы желаем видеть в нашей команде высококлассных специалистов.

Компания является постоянным работодателем для порядка 500 специалистов, выполняющих заказы удаленно, по желательным для переводчиков тематикам.