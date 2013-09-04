Перевести на англ. адрес, реквизиты, лого

$5
ПереводыЗавершен2 заявки141 просмотр
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Надо перевести на английский язык адрес, реквизиты, лого компании.

сделать надо прямо сейчас - в течении 30-40 минут

файл с заданием приложен

оплата: 5 долларов

10 лет назад
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
час назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасла меня, спасибо!
Мелочь, а приятно :) Спасибо!
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