Сделать звонок и решить вопрос с рус. на анг.

Перевести описание и тех.характеристики к краскораспылительному оборудованию с англоязычного сайта с сохранением общего смысла. Объем 20-25 страниц.
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