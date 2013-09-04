Перевод статей об искусстве с рус. на англ.

Для мобильного приложения необходимо перевести с русского на английский 51 статью (104 тыс. знаков без пробелов) с описание шедевров мирового искусства.

Важно соблюдать не только точность перевода, но и правильное построение приложений и соответствие идиоматическим нормам языка. Проще говоря, перевести на уровне носителя языка.

В качестве тестового задания нужно перевести часть описания одного из шедевров - 636 знаков. Если считаете, что для тестового задания можно обойтись меньшим количеством знаков, то переведите только первую часть или столько, сколько считаете нужным.

Тестовое задание обязательно. Отправляйте его в личку.

Пожалуйста, пишите стоимость за 1000 знаков