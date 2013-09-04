Перевод статей об искусстве с рус. на англ.

ПереводыЗакрыт15 заявок299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для мобильного приложения необходимо перевести с русского на английский 51 статью (104 тыс. знаков без пробелов) с описание шедевров мирового искусства.

Важно соблюдать не только точность перевода, но и правильное построение приложений и соответствие идиоматическим нормам языка. Проще говоря, перевести на уровне носителя языка.

В качестве тестового задания нужно перевести часть описания одного из шедевров - 636 знаков. Если считаете, что для тестового задания можно обойтись меньшим количеством знаков, то переведите только первую часть или столько, сколько считаете нужным.

Тестовое задание обязательно. Отправляйте его в личку.

Пожалуйста, пишите стоимость за 1000 знаков

10 лет назад
just212
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
katerina18
Екатерина 
45 летИталия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$600
14 дней
  • Похожие заказы

  • Перевод

    Перевести описание и тех.характеристики к краскораспылительному оборудованию с англоязычного сайта с сохранением общего смысла. Объем 20-25 страниц.

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматизированный перевод большого текста

    Необходимо прогнать через гугл транслэйт или иной нормальный переводчик большой текст (несколько сотен миллионов символов). По дефолту у гугла лимит на 10 000 символов. Исходные данные содержатся в таблице excel, разбитые по полям. В таком же ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик английского языка

    Требуются переводчики английского языка, тематики различные. Готовность к постоянной работе и загруженности. Обязателен опыт работы с Бюро переводов.

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести с китайского на русский

    Перевести тексты с китайского на русский Объем более 100к знаков Оплата поэтапная, по факту (хоть каждый день) !!! Указывайте плиз стоимость за 1000 знаков

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести, корректировать с русского на английский

    $25

    есть корявая статья на русском языке. Нужно перевести и откорректировать на английский язык. В статье есть термины программирования, но немного и на начальном уровне. Поэтому желательно знать тематику. Можно что=то от себя добавить :) 5 тысяч знаков на ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод технического задания .

    Требуется перевод технического задания по разработке программного приложения. Документ содержит описание требований, функций, дизайна интерфейса на английском языке. Нужно максимально ясно и точно воспроизвести его на русском языке. Понравившемуся исполнителю вышлю документ для уточнения ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад