Для новой компании нужно сделать сайт-визитку и в этом же стиле оформить презентацию (6 слайдов). Сайт – одностраничник. Простой, но сочный. Предпочтителен плоский дизайн и нетривиальные шрифты. Хороший пример http://zindustry.com/ ...
- Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт12 лет назад
Для мобильного приложения необходимо перевести с русского на английский 51 статью (104 тыс. знаков без пробелов) с описание шедевров мирового искусства. Важно соблюдать не только точность перевода, но и правильное построение приложений ...Переводы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Для детского приложения нужно сделать рамки для оформления рисунков. После завершение рисунка ребенок выбирает одну из рамок. К каждой раскраске рисуем рамки, подходящие по смыслу. Например, если книжка "Рыцари", то в качестве элементов ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для проекта Русская семерка требуются авторы на постоянной основе. Проект рассказывает о традициях и современной жизни России и православного мира в емком формате «семи фактов». Нужен именно автор, а не рерайтер. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для онлайн-проекта требуется художественный переводчик/автор статей. Основываясь на информации, предоставленной на сайте http://www.futuretimeline.net/ , Нужно переписать около трети всех статей (около 100 штук) на русский язык. В некоторых текстах научные термины и ...Переводы20 заявокЗакрыт12 лет назад
Для серии мобильных приложений требуется бильд-редактор. Проще говоря: необходимо найти картинки по заданному формату. Картинки будут преимущественно на историческую тему, например, Русский цари, Русские изобретения. Общий объем картинок более 250 шт. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Бесплатному приложению на App store необходимо увеличить среднюю оценку. Постепенно нужно собрать около 500 "пятерок" и положительных отзывов. Соответственно, чтобы это получилось, нужно 500 apple id, зарегистрированных в России. Кто сможет ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо постепенно убрать ботов из группы. Сейчас в ней 1000 ботов. Нам нужно в течение 10 дней их постепенно согнать – по 100 ботов в день. Каждый день за это готовы переводить 50 рублей. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо по структуре написать о каждом царе из династии Романовых. Около 1000 знаков без пробелов на каждого Царя. Пример можно посмотреть во вложении. Кому покажется интересным проект, попрошу сделать тестовое задание: ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн небольшого приложения на IOS.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать приложение для Ipad. Идея такова: Приложения рассказывает о русских царях династии Романов. Снизу мы имеем временную шкалу с портретами царей, которые можно скроллить. Они же по мере ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт13 лет назад