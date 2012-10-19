just212

Кочнов just212

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт-визитка + шаблон для презентации

    Для новой компании нужно сделать сайт-визитку и в этом же стиле оформить презентацию (6 слайдов). Сайт – одностраничник. Простой, но сочный. Предпочтителен плоский дизайн и нетривиальные шрифты. Хороший пример http://zindustry.com/ ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод статей об искусстве с рус. на англ.

    Для мобильного приложения необходимо перевести с русского на английский 51 статью (104 тыс. знаков без пробелов) с описание шедевров мирового искусства. Важно соблюдать не только точность перевода, но и правильное построение приложений ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иллюстрации для детского приложения на iPad

    Для детского приложения нужно сделать рамки для оформления рисунков. После завершение рисунка ребенок выбирает одну из рамок. К каждой раскраске рисуем рамки, подходящие по смыслу. Например, если книжка "Рыцари", то в качестве элементов ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автор статей

    Для проекта Русская семерка требуются авторы на постоянной основе. Проект рассказывает о традициях и современной жизни России и православного мира в емком формате «семи фактов». Нужен именно автор, а не рерайтер. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод с английского

    Для онлайн-проекта требуется художественный переводчик/автор статей. Основываясь на информации, предоставленной на сайте http://www.futuretimeline.net/ , Нужно переписать около трети всех статей (около 100 штук) на русский язык. В некоторых текстах научные термины и ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск картинок

    Для серии мобильных приложений требуется бильд-редактор. Проще говоря: необходимо найти картинки по заданному формату. Картинки будут преимущественно на историческую тему, например, Русский цари, Русские изобретения. Общий объем картинок более 250 шт. ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Увеличить среднюю оценку приложения в App store

    Бесплатному приложению на App store необходимо увеличить среднюю оценку. Постепенно нужно собрать около 500 "пятерок" и положительных отзывов. Соответственно, чтобы это получилось, нужно 500 apple id, зарегистрированных в России. Кто сможет ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Очистка группы ВКонтакте

    $50

    Необходимо постепенно убрать ботов из группы. Сейчас в ней 1000 ботов. Нам нужно в течение 10 дней их постепенно согнать – по 100 ботов в день. Каждый день за это готовы переводить 50 рублей. ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Цари династии Романовых

    Необходимо по структуре написать о каждом царе из династии Романовых. Около 1000 знаков без пробелов на каждого Царя. Пример можно посмотреть во вложении. Кому покажется интересным проект, попрошу сделать тестовое задание: ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения для Ipad

    Нужно сделать приложение для Ipad. Идея такова: Приложения рассказывает о русских царях династии Романов. Снизу мы имеем временную шкалу с портретами царей, которые можно скроллить. Они же по мере ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

Vika_writer
Виктория 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Автор статей
Отличный заказчик! приятно работать!
Все отлично. Задание было исполнено оперативно и согласно требованиям. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв