Пишу авторские материалы, занимаюсь рерайтом, копирайтом.

Здравствуйте!

Меня зовут Виктория. Я занимаюсь подготовкой авторских материалов, рерайтом, копирайтом и прочими видами работы с текстом.

Закончила с отличием Санкт-Петербургский Гуманитарный университет Профсоюзов по специальности "Журналистика".

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: СПбГУП (г. Санкт-Петербург)

Специальность: Журналист (красный диплом)

Дата окончания: июнь 2011г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- написание материалов в различных жанрах на различную тематику (кинокритика, интернет, образование, новостные блоки, рецензии, репортажи, интервью)

-редактирование текстов

-копирайтинг

-рерайт

ОПЫТ РАБОТЫ

C ноября 2011 по декабрь 2013

Внештатный корреспондент

В журнале «Мама и малыш»

Описание деятельности компании: журнал о материнстве и уходе за детьми.

Должностные обязанности: проведение и написание интервью

Примеры работ: прилагаются

C ноября 2011 по апрель 2012

Внештатный корреспондент

В журнале «Отдыхать правильно»

Описание деятельности компании: журнал о туризме, отдыхе, путешествиях

Должностные обязанности: проведение и написание интервью

С июня по сентябрь 2012 года

Контент-менеджер

Сайта туристической фирмы «Санта-авиа» (http://www.santa-avia.ru/)

Описание деятельности компании: туристическая фирма города Хабаровска

Должностные обязанности: наполнение сайта текстовыми материалами ( описание стран, отелей, экскурсий и т.д.)

С декабря 2011 по май 2012

Внештатный корреспондент

В журнале «Boutique»

Описание деятельности компании: глянцевое издание о моде, культуре, бизнесе, психологии

Должностные обязанности: написание текстовых материалов

С марта 2009 по май 2012

Внештатный корреспондент

В ЗАО «Первый ТВЧ» г. Санкт-Петербург

Описание деятельности компании: телекомпания, специализирующаяся на создании телепрограмм для спутникового и кабельного телевидения

Должностные обязанности: написание текстов для сайта телеканала «Кинопоказ» (рецензии для рубрик «Режиссеры», «Актеры», «Фильм месяца», «Семейный показ», «Фильм недели», «Актер недели»)

Примеры работ:

http://kinopokazhd1.tv/rezh.php?id=5 – Альфред Хичкок

http://kinopokazhd1.tv/actor.php?id=4 – Анджелина Джоли

http://kinopokaz.tv/films.php - все рецензии написаны мной

С марта 2010 по май 2010

Внештатный корреспондент, контент-менеджер

В ООО «Пластика», г. Санкт-Петербург

Описание деятельности компании: танцевальная школа

Должностные обязанности: наполнение сайта, написание информационных и рекламных текстов, копирайтинг, написание оригинальных материалов

Примеры работ: http://dance-plastica.ru/

С июня 2010 по май 2011

Внештатный корреспондент

На сайте http://progulka.lv/, Рига

Описание деятельности компании: сайт о туризме и отдыхе

Примеры работ:

http://progulka.lv/duel-starogo-i-novogo-mira/ - материал об Испании

http://progulka.lv/zhidkoe-zoloto-sredizemnomorya/ - материал о Греции

С сентября 2009 г. По апрель 2010 г.

Внештатный корреспондент

В газете «Телевидение. Радио», г. Санкт-Петербург

Описание деятельности компании: ведение рубрики «Говорим по-русски», «Virtuality», написание материалов на различную тематику

Примеры работ: номера газет

С сентября 2008 по декабрь 2008

Помощник менеджера по сбыту книжной продукции

В издательстве СПбГУП

Описание деятельности компании: издательство, производство и сбыт книжной продукции

Должностные обязанности: ведение переговоров с партнерами, ведение интервью, редактирование книжной продукции, написание аннотаций, рецензий.

Во время учебы проходила практику в газетах «Санкт-петербургские ведомости» и «Известия. Санкт-Петербург»