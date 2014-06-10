Здравствуйте!
Меня зовут Виктория. Я занимаюсь подготовкой авторских материалов, рерайтом, копирайтом и прочими видами работы с текстом.
Закончила с отличием Санкт-Петербургский Гуманитарный университет Профсоюзов по специальности "Журналистика".
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: СПбГУП (г. Санкт-Петербург)
Специальность: Журналист (красный диплом)
Дата окончания: июнь 2011г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- написание материалов в различных жанрах на различную тематику (кинокритика, интернет, образование, новостные блоки, рецензии, репортажи, интервью)
-редактирование текстов
-копирайтинг
-рерайт
ОПЫТ РАБОТЫ
C ноября 2011 по декабрь 2013
Внештатный корреспондент
В журнале «Мама и малыш»
Описание деятельности компании: журнал о материнстве и уходе за детьми.
Должностные обязанности: проведение и написание интервью
Примеры работ: прилагаются
C ноября 2011 по апрель 2012
Внештатный корреспондент
В журнале «Отдыхать правильно»
Описание деятельности компании: журнал о туризме, отдыхе, путешествиях
Должностные обязанности: проведение и написание интервью
С июня по сентябрь 2012 года
Контент-менеджер
Сайта туристической фирмы «Санта-авиа» (http://www.santa-avia.ru/)
Описание деятельности компании: туристическая фирма города Хабаровска
Должностные обязанности: наполнение сайта текстовыми материалами ( описание стран, отелей, экскурсий и т.д.)
С декабря 2011 по май 2012
Внештатный корреспондент
В журнале «Boutique»
Описание деятельности компании: глянцевое издание о моде, культуре, бизнесе, психологии
Должностные обязанности: написание текстовых материалов
С марта 2009 по май 2012
Внештатный корреспондент
В ЗАО «Первый ТВЧ» г. Санкт-Петербург
Описание деятельности компании: телекомпания, специализирующаяся на создании телепрограмм для спутникового и кабельного телевидения
Должностные обязанности: написание текстов для сайта телеканала «Кинопоказ» (рецензии для рубрик «Режиссеры», «Актеры», «Фильм месяца», «Семейный показ», «Фильм недели», «Актер недели»)
Примеры работ:
http://kinopokazhd1.tv/rezh.php?id=5 – Альфред Хичкок
http://kinopokazhd1.tv/actor.php?id=4 – Анджелина Джоли
http://kinopokaz.tv/films.php - все рецензии написаны мной
С марта 2010 по май 2010
Внештатный корреспондент, контент-менеджер
В ООО «Пластика», г. Санкт-Петербург
Описание деятельности компании: танцевальная школа
Должностные обязанности: наполнение сайта, написание информационных и рекламных текстов, копирайтинг, написание оригинальных материалов
Примеры работ: http://dance-plastica.ru/
С июня 2010 по май 2011
Внештатный корреспондент
На сайте http://progulka.lv/, Рига
Описание деятельности компании: сайт о туризме и отдыхе
Примеры работ:
http://progulka.lv/duel-starogo-i-novogo-mira/ - материал об Испании
http://progulka.lv/zhidkoe-zoloto-sredizemnomorya/ - материал о Греции
С сентября 2009 г. По апрель 2010 г.
Внештатный корреспондент
В газете «Телевидение. Радио», г. Санкт-Петербург
Описание деятельности компании: ведение рубрики «Говорим по-русски», «Virtuality», написание материалов на различную тематику
Примеры работ: номера газет
С сентября 2008 по декабрь 2008
Помощник менеджера по сбыту книжной продукции
В издательстве СПбГУП
Описание деятельности компании: издательство, производство и сбыт книжной продукции
Должностные обязанности: ведение переговоров с партнерами, ведение интервью, редактирование книжной продукции, написание аннотаций, рецензий.
Во время учебы проходила практику в газетах «Санкт-петербургские ведомости» и «Известия. Санкт-Петербург»