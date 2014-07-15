Хороший исполнитель, с которым комфортно работать. Из недостатков могу отметить только некоторую задержку по срокам ( например, работа могла быть прислана не вечером, а на следующий день в обед), но для меня это было не критично, так что внимание Ольги я особо на этом и не заостряла. Главный плюс исполнителя как дизайнера: готова вносить правки, переделки. Терпимо относится к "давайте попробуем вот так, а давайте еще вот так вот":) Если у вас есть четкое видение, что вам хочется получить, визуализирует точно - умеет слышать заказчика и делать на его вкус.