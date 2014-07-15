Dobrovolskaya_

Ольга Dobrovolskaya_

 
36 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Dobrovolskaya_interiors

Профессиональная разработка дизайна интерьера жилых и коммерческих помещений.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-20
Интерьеры и Экстерьеры
Портфолио
Отзывы заказчиков
Vika_writer
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
9 баллов
6 лет назад
Дизайн ванной комнаты и туалета
Хороший исполнитель, с которым комфортно работать. Из недостатков могу отметить только некоторую задержку по срокам ( например, работа могла быть прислана не вечером, а на следующий день в обед), но для меня это было не критично, так что внимание Ольги я особо на этом и не заостряла. Главный плюс исполнителя как дизайнера: готова вносить правки, переделки. Терпимо относится к "давайте попробуем вот так, а давайте еще вот так вот":) Если у вас есть четкое видение, что вам хочется получить, визуализирует точно - умеет слышать заказчика и делать на его вкус.
Спасибо за приятное сотрудничество. Замечательный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
vkus-market
Ольга 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн однушки 30 кв с претензией на простоту
прекрасная работа! Ольга ответственно подошла к вопросу, выполняла все четко! Очень рекомендую! Мы довольны результатом!
Спасибо за приятное сотрудничество. Замечательный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
annabudanova
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
9 баллов
9 лет назад
3д визуализация интерьера коридора. 6 кв.м
Быстро, все по тз, рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую :)
Ответный отзыв
Angel_Stas
Станислав 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Нужно визуализировать проект дома
Очень понравилось сотрудничать с Ольгой. Работа выполнена в срок, работа выполнена на 100%. Без лишних вопросов. Рекомендую!!!
Отличный заказчик! Очень положительные впечатления от работы. Тз сформулировано четко и ясно, оплата быстрая и своевременная.
Ответный отзыв
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)
$40
10 баллов
9 лет назад
Визуализация гостиной
Рекомендую,хороший исполнитель. Все вовремя.
С Инной легко и приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
5 отзывов
$20/час
от $50от 3 дней
#20
Архитектура зданий
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
#254
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
#472