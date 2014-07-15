Dobrovolskaya_interiors
Профессиональная разработка дизайна интерьера жилых и коммерческих помещений.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-20— Интерьеры и Экстерьеры
Портфолио
- Коллаж гостиной79 просмотров
- Кухня-гостиная78 просмотров
- Спальня коллажи70 просмотров
- Кухня-столовая71 просмотр
- Санузел58 просмотров
- Спальня52 просмотра
- Эскиз-идеи спальня59 просмотров
- Кабинет73 просмотра
- Спальня коллажи60 просмотров
- Визуализация по коллажам289 просмотров
- Гостиная300 просмотров
- Санузел320 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
6 лет назад
Хороший исполнитель, с которым комфортно работать. Из недостатков могу отметить только некоторую задержку по срокам ( например, работа могла быть прислана не вечером, а на следующий день в обед), но для меня это было не критично, так что внимание Ольги я особо на этом и не заостряла. Главный плюс исполнителя как дизайнера: готова вносить правки, переделки. Терпимо относится к "давайте попробуем вот так, а давайте еще вот так вот":) Если у вас есть четкое видение, что вам хочется получить, визуализирует точно - умеет слышать заказчика и делать на его вкус.
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество. Замечательный заказчик, рекомендую!
$25
10 баллов
8 лет назад
прекрасная работа! Ольга ответственно подошла к вопросу, выполняла все четко! Очень рекомендую! Мы довольны результатом!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество. Замечательный заказчик, рекомендую!
$15
9 баллов
9 лет назад
Быстро, все по тз, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую :)
$45
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось сотрудничать с Ольгой. Работа выполнена в срок, работа выполнена на 100%. Без лишних вопросов. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень положительные впечатления от работы. Тз сформулировано четко и ясно, оплата быстрая и своевременная.
$40
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую,хороший исполнитель. Все вовремя.
Ответный отзыв
С Инной легко и приятно работать. Рекомендую.
Интерьеры и Экстерьеры
5 отзывов
$20/час
от $50от 3 дней
#20
Архитектура зданий
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
#254
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
#472