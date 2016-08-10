Нужно обзвонить клиентов "теплых клиентов" (примерно 150 в России) и уточнить получили ли они информацию, уточнить контакты и Email.
- Управление проектами10 заявокЗакрыт6 лет назад
Статья о производителе - иностранной компании с описанией ключевых особенностей. Количество 10 000 знаковКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
На постоянной основе требуется грамотный, ответственный копирайтер. Тематика детские игрушки и обучение. Для наполнения сайта интернет-магазина статьями, описаниями товаров, сравнительными обзорами. Написание SEO текстов не требуется. ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо собрать доступные Email интернет-магазинов, магазинов, компаний, частных продавцов по ключевому слову (названию брендов). Данные должны быть представлены в Экселе.Управление проектами19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить кампании с учетом существующей истории по ключевым словам. Провести оптимизацию. Около 300 ключей на раздел.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется ретушь фотографий для каталога интернет-магазина. Общее количество около 200 штук. Фотографии в RAW. Нужно вырезать на серый фон. Фотографии должны быть единообразны, то есть отступ от краев сверху и снизу был одинаковый. Естественные цвета. ...Обработка фотографий38 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо собрать доступные Email интернет-магазинов, магазинов, компаний, частных продавцов по ключевому слову (названию бренда). База получится не более 1000 адресов. Данные должны быть представлены в Экселе.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад