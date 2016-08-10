I_Muromec

Илья I_Muromec

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vika_writer
Виктория 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Написать статью о производителе детских игрушек
Отличный заказчик – знает, чего хочет, четко и подробно формулирует ТЗ, всегда на связи .Легко идет на контакт, если есть вопросы, требующие обсуждения. Просто приятный в общении человек:)
Виктория отлично справилась с заданием. Раскрыла тему. Оперативно внесла коррективы редактора в статью.
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vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Настройка рекламной кампании Гугл и Яндекс
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень понравилась работа с Вячеславом. Оперативно предоставил информацию для создания ТЗ на кампанию. Быстро приготовил ключевые слова и оказал поддержку после запуска. Для себя подчеркнул много нового в настройках кампаний. Результаты, пока сложно говорить о конкретном приросте. Но стал чище траффик, за счет включения минус-слов, а также значительно выросли клики. Есть эффект от ремаркетинга. Буду обращаться еще. Категорически рекомендую )))
Ответный отзыв
Quboron
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
$1
10 баллов
9 лет назад
Собрать базу Email по ключевому слову.
Очень понравилось работать с Ильей. Отличная постановка задачи и своевременная оплата.
Быстро и в срок. Качественно отобранная база контактов.
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