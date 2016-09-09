Настройка рекламной кампании Гугл и Яндекс

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Необходимо настроить кампании с учетом существующей истории по ключевым словам. Провести оптимизацию. Около 300 ключей на раздел.

7 лет назад
I_Muromec
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vlasyukslava
Вячеслав 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
21 час назад
7 лет назад
$20
2 дня
Очень понравилась работа с Вячеславом. Оперативно предоставил информацию для создания ТЗ на кампанию. Быстро приготовил ключевые слова и оказал поддержку после запуска. Для себя подчеркнул много нового в настройках кампаний. Результаты, пока сложно говорить о конкретном приросте. Но стал чище траффик, за счет включения минус-слов, а также значительно выросли клики. Есть эффект от ремаркетинга. Буду обращаться еще. Категорически рекомендую )))
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству!