Настройка рекламной кампании Гугл и Яндекс

Очень понравилась работа с Вячеславом. Оперативно предоставил информацию для создания ТЗ на кампанию. Быстро приготовил ключевые слова и оказал поддержку после запуска. Для себя подчеркнул много нового в настройках кампаний. Результаты, пока сложно говорить о конкретном приросте. Но стал чище траффик, за счет включения минус-слов, а также значительно выросли клики. Есть эффект от ремаркетинга. Буду обращаться еще. Категорически рекомендую )))