Контекстная реклама гугл

Контекстная рекламаЗавершен15 заявок262 просмотра
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Контекстная реклама гугл. Нужна стоимость из расчета 200 - 300 ключей

7 лет назад
irenharevich
Ирина 
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
iv1-seo
Иван 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
3 дня
Гигантское количество обьявлений...как он все успел за 3 дня? Впечатлило. Звонки идут 3-4 за час, не успеваю перекусить...Рада! Иван, спасибо за работу!!! Успехов вам в делах!!! Я с вами) И поправьте фамилию в аккаунте)))
Вменяемый заказчик. Сработались легко без лишней возни. Немного лезет в подробности, но общается корректно. Продолжаю ведение РК. Результат хороший. Вроде всем довольна и не донимает с тупыми вопросами.
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