Настройка контекстной рекламы

Контекстная рекламаЗакрыт16 заявок177 просмотров
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Есть рекламная кампания в яндекс-директ. Необходимо

1. Оптимизировать её (уменьшить ставки (ввести геозависимость, н.п.), увеличить охват (расширить список фраз н.п.), увеличить CTR (доработать объявления))

2. Клонировать её на другие рекламные площадки (AdWords и т.д.)

Характеристики на данный момент: около 50 ключевых фраз, на поиске CTR в поиске 8,37%, стоимость клика 9,5 руб, на РСЯ CTR 0,29%, клик 5,7 руб.

7 лет назад
apaex
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад