Настроить рекламу в Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт18 заявок246 просмотров
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Добрый день!

Необходимо качественно настроить рекламу на Гугл поиск, по тематике Натяжные Потолки, регион Киев.

Просьба указывать цену и сроки.

7 лет назад
rroommkkaa
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад