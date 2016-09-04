rroommkkaa

Добрый день! Необходимо качественно настроить рекламу на Гугл поиск, по тематике Натяжные Потолки, регион Киев. Просьба указывать цену и сроки.
Контекстная реклама18 заявок
Закрыт
9 лет назад
Профессиональная реклама в Google AdWords, SEO/CA аналитика.
Добрый день! Необходимо качественно настроить рекламу на Гугл поиск, по тематике Натяжные Потолки, регион Киев. Просьба указывать цену и сроки.
Тематика: Power Bank Регион: Украина. Нужно качественное объявление, что бы выделится среди конкурентов и минимизировать цену одного клиента. Возможно дальнейшее сотрудничество по этой рекламной компании.