Настроить рекламную кампанию в Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок146 просмотров
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Тематика: Power Bank

Регион: Украина. 

Нужно качественное объявление, что бы выделится среди конкурентов и минимизировать цену одного клиента.

Возможно дальнейшее сотрудничество по этой рекламной компании.

7 лет назад
rroommkkaa
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад