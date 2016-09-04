Создать директ компанию на 800-1000 слов по всем современным правилам

Коллеги! Суть задачи состоит в следующем: Одно из направлений нашей деятельности в РФ - оказание помощи юридическим и физическим лицам, у которых остались денежные средства в российских банках, у которых отозвали лицензию и/или объявили банкротами. То есть, речь ...
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