Создать директ компанию на 800-1000 слов по всем современным правилам

Сделка с гарантом (Вы пишите свои условия в договоре, а я свои). Я делаю оплату 40 тыс гаранту. Вы Деньги получаете в зависимости от конверсии вашей рекламы. При конверсии рекламы на сайт 200 человек = 1 бронь. ...