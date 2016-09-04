Создать директ компанию на 800-1000 слов по всем современным правилам

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7 лет назад
Trener777
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Marketing_Mind
Иван 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$50
3 дня
Отличный специалист, с задачей справился на 100%. в поставленный срок На все вопросы отвечает по теме и быстро Приятно работать с людьми знающими своё дело на отлично Установил счётчик метрики и настроил цели Рекомендую всем как хорошего специалиста
Задача была поставлена точно. Оплата точно в срок.