Требуется настройка контекстной рекламы

Требуется единоразовая настройка контекста в директе и гугле, цену оставлять только за разовую работу, это не постоянная месячная работа, а лишь один раз настройка.

Также необходимо чтобы у вас уже был подобный опыт (мы попросим вас прислать скриншоты прошлый кампаний) наша тематика - спецтехника.