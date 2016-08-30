Требуется настройка контекстной рекламы

Контекстная рекламаЗакрыт25 заявок196 просмотров
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Требуется единоразовая настройка контекста в директе и гугле, цену оставлять только за разовую работу, это не постоянная месячная работа, а лишь один раз настройка.

Также необходимо чтобы у вас уже был подобный опыт (мы попросим вас прислать скриншоты прошлый кампаний) наша тематика - спецтехника.

7 лет назад
belvik
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 отзывов(-2)