Требуется настройка контекстной рекламы

Коллеги! Суть задачи состоит в следующем: Одно из направлений нашей деятельности в РФ - оказание помощи юридическим и физическим лицам, у которых остались денежные средства в российских банках, у которых отозвали лицензию и/или объявили банкротами. То есть, речь ...
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Требуется единоразовая настройка контекста в директе и гугле, цену оставлять только за разовую работу, это не постоянная месячная работа, а лишь один раз настройка.
Также необходимо чтобы у вас уже был подобный опыт (мы попросим вас прислать скриншоты прошлый кампаний) наша тематика - спецтехника.
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