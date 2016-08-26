Необходимо настроить рекламу гугл адвордст для сайта

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Необходимо настроить рекламу гугл адвордст для сайта по строительным материалам.

Рекламу нужно настроить очень грамотно по всем правилом.

Необходимо сделать: 1) Подбор ключей 2) Выставить оптимальные ставки 2) Подключить веб аналитику 3) Дополнительно установить защиту от ботов  4) Задать минус слова  5) Объявления составить  по типу 4U, подключить метрику, прописать цели и т.д.

Вот ссылка на сайт: www.sm12.kz

Буду ждать от Вас сроки и стоимость.

Спасибо,

Сырым

7 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад