Настроить рекламную кампанию в Google Adwords

Коллеги! Суть задачи состоит в следующем: Одно из направлений нашей деятельности в РФ - оказание помощи юридическим и физическим лицам, у которых остались денежные средства в российских банках, у которых отозвали лицензию и/или объявили банкротами. То есть, речь ...