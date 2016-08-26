Настроить рекламную кампанию в Google Adwords

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Задача: лидогенерация в Европейских странах.

Необходимо составить семантическое ядро под 3-4 страны. Тематика: продвижение мобильных приложений. 

7 лет назад
CrazyMacho
Антон 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад