Требуется таргетолог-директолог

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок218 просмотров
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Нужен таргетинг для аб тестирования,далее таргетинг по целевой аудитории,а так же реклама в Яндекс и Гугл.Сроки запуска рекламы не более недели.Зона таргетинга Казахстан (люди которые работали с Казахстаном имеют преимущество)

7 лет назад
alexisan
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад