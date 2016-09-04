Требуется таргетолог-директолог

Добрый день! Необходимо качественно настроить рекламу на Гугл поиск, по тематике Натяжные Потолки, регион Киев. Просьба указывать цену и сроки.
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Нужен таргетинг для аб тестирования,далее таргетинг по целевой аудитории,а так же реклама в Яндекс и Гугл.Сроки запуска рекламы не более недели.Зона таргетинга Казахстан (люди которые работали с Казахстаном имеют преимущество)
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