Требуется таргетолог-директолог

Нужно создать, настроить и поддерживать кампании по контекстной рекламе в Гугл по Украине. Яндекс и другие страны не интересуют. Работа только на собственном аккаунте компании. Кампании нужно создать для нескольких однотипных лендингов (разница в ключах), один из ...