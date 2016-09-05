Директ инстаграм+ рассылка по WhatsApp

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Добрый день, необходим простой софт для рассылки в директ инстаграмм по нашей базе клиентов (база состоит из клиентов, которые уже вели с нами диалог). Желательна интеграция в CRM систему. 

И необходим аналогичный софт для рассылки по WhatsApp (база состоит из клиентов, которые уже вели с нами диалог). Пишите ваши предложения. Спасибо

7 лет назад
S-bel
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад