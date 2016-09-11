Создать объявления для Таргет.Мейл

Есть рекламная кампания в яндекс-директ. Необходимо 1. Оптимизировать её (уменьшить ставки (ввести геозависимость, н.п.), увеличить охват (расширить список фраз н.п.), увеличить CTR (доработать объявления)) 2. Клонировать её на другие рекламные площадки (AdWords и т.д.) Характеристики на данный момент: ...
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Необходимо создать несколько кампаний и объявлений для рекламы в Таргет.Мейл.
Тематика одежда.
Большой баннер плюс текст ( пример предоставлю)
Нужно сделать по 4 вариации на каждый раздел ( пиджаки, брюки, куртки, рубашки)
Кампании с разбивкой по сегментам (мужчины/женщины)
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