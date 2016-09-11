Создать объявления для Таргет.Мейл

Контекстная рекламаЗавершен3 заявки179 просмотров
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Необходимо создать несколько кампаний и объявлений для рекламы в Таргет.Мейл.

Тематика одежда.

Большой баннер плюс текст ( пример предоставлю)

Нужно сделать по 4 вариации на каждый раздел ( пиджаки, брюки, куртки, рубашки)

Кампании с разбивкой по сегментам (мужчины/женщины)

7 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Urbina
Инга 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Проделана большая работа по составлению объявлений, отредактированы баннеры, составлены тексты. Обьявления разбиты на сегменты как и требовалось. С коммуникацией тоже проблем нет, всегда доп вопросы решали оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!
Взаимно. Приятно было работать.