Настроить рекламу в Google Adwords

Необходимо создать несколько кампаний и объявлений для рекламы в Таргет.Мейл. Тематика одежда. Большой баннер плюс текст ( пример предоставлю) Нужно сделать по 4 вариации на каждый раздел ( пиджаки, брюки, куртки, рубашки) Кампании с разбивкой по сегментам (мужчины/женщины)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна очень очень качественная настройка рекламы для поиска в Google Adwords
Выслушаю конкретные предложения со стоимостью, срокам
Пишите, пожалуйста, что конкретно вы предлагаете сделать
Запросы нужны максимально целевые, очень, очень много!
Ведение не требуется.
Если есть предложения сделать рекламу кроме поиска, то выслушаю предложения.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть рекламная кампания в яндекс-директ. Необходимо 1. Оптимизировать её (уменьшить ставки (ввести геозависимость, н.п.), увеличить охват (расширить список фраз н.п.), увеличить CTR (доработать объявления)) 2. Клонировать её на другие рекламные площадки (AdWords и т.д.) Характеристики на данный момент: ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен таргетинг для аб тестирования,далее таргетинг по целевой аудитории,а так же реклама в Яндекс и Гугл.Сроки запуска рекламы не более недели.Зона таргетинга Казахстан (люди которые работали с Казахстаном имеют преимущество)Контекстная реклама10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо качественно настроить рекламу на Гугл поиск, по тематике Натяжные Потолки, регион Киев. Просьба указывать цену и сроки.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сайт по методу БМ и к этому сайту грамотно настроить рекламу. Только с реальными кейсамиКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Привлечение клиентов на сайт http://npbrow.ru/index.php. Увеличение продаж.Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать, настроить и поддерживать кампании по контекстной рекламе в Гугл по Украине. Яндекс и другие страны не интересуют. Работа только на собственном аккаунте компании. Кампании нужно создать для нескольких однотипных лендингов (разница в ключах), один из ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $160
ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИКонтекстная реклама19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо качественно настроить рекламу на Гугл поиск, по тематике Натяжные Потолки, регион Днепропетровск. Просьба указывать цену и сроки.Контекстная реклама20 заявокЗакрыт7 лет назад