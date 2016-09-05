Настроить рекламу в Google Adwords

$200
Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка239 просмотров
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Нужна очень очень качественная настройка рекламы для поиска в Google Adwords

Выслушаю конкретные предложения со стоимостью, срокам

Пишите, пожалуйста, что конкретно вы предлагаете сделать

Запросы нужны максимально целевые, очень, очень много!

Ведение не требуется.

Если есть предложения сделать рекламу кроме поиска, то выслушаю предложения.

7 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад