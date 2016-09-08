irenharevich

Гигантское количество обьявлений...как он все успел за 3 дня? Впечатлило. Звонки идут 3-4 за час, не успеваю перекусить...Рада! Иван, спасибо за работу!!! Успехов вам в делах!!! Я с вами) И поправьте фамилию в аккаунте)))