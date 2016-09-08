irenharevich

Ирина irenharevich

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

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Иван 
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
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Вменяемый заказчик. Сработались легко без лишней возни. Немного лезет в подробности, но общается корректно. Продолжаю ведение РК. Результат хороший. Вроде всем довольна и не донимает с тупыми вопросами.
Гигантское количество обьявлений...как он все успел за 3 дня? Впечатлило. Звонки идут 3-4 за час, не успеваю перекусить...Рада! Иван, спасибо за работу!!! Успехов вам в делах!!! Я с вами) И поправьте фамилию в аккаунте)))
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