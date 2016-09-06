СЕО.

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка104 просмотра
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Через 10 - 12 дней сайт будет размещен на хостинге. Понадобится продвижение. Сайт посвящен строительству каркасных домов. Регион - Минск. Количество страниц - 98. Контент будет предоставлен (статьи и тексты). Продвигать нужно будет в регионе Минск и область в Гугле и Яндексе. Прошу назвать стоимость работ и примерные сроки. Ожидаем, что в топе должно появиться 50 ключей примерно (именно эти ключи наиболее популярны по вордстату.

7 лет назад
irenharevich
Ирина 
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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