Через 10 - 12 дней сайт будет размещен на хостинге. Понадобится продвижение. Сайт посвящен строительству каркасных домов. Регион - Минск. Количество страниц - 98. Контент будет предоставлен (статьи и тексты). Продвигать нужно будет в регионе Минск и область в Гугле и Яндексе. Прошу назвать стоимость работ и примерные сроки. Ожидаем, что в топе должно появиться 50 ключей примерно (именно эти ключи наиболее популярны по вордстату.