Совершенно новый портал спортивной тематики нуждается в специалисте для постоянной SEO-оптимизации и наполнения сайта контентом. Перечень работ: - технический аудит сайта; - составление перечня технических ошибок; - исправление технических ошибок на сайте; - оптимизация метатегов; - формирование внутренней перелинковки; - аналитика ...
Оптимизация нескольких страниц и сайта в целом под продвижение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт со страницами http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/
http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/
Нужно оптимизировать сайт под продвижение, и продвинуть страницу по запросам, связанным с услугой химчистки и полировки автомобиля.
Готов оплатить разово оптимизацию + % от бюджета по продвижению, расход которого я должен видеть.
Если сработаемся, еще есть 3 сайта со схожей тематикой, их также надо будет оптимизировать и продвигать.
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