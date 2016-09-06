Оптимизация нескольких страниц и сайта в целом под продвижение.

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок193 просмотра
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Есть сайт со страницами http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/

http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/

Нужно оптимизировать сайт под продвижение, и продвинуть страницу по запросам, связанным с услугой химчистки и полировки автомобиля. 

Готов оплатить разово оптимизацию + % от бюджета по продвижению, расход которого я должен видеть.

Если сработаемся, еще есть 3 сайта со схожей тематикой, их также надо будет оптимизировать и продвигать.

7 лет назад
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
89236470002
Сергей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-2)
7 лет назад
$15
3 дня
Сделал часть работы и пропал
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