Оптимизация нескольких страниц и сайта в целом под продвижение.

Есть сайт со страницами http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/

http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/

Нужно оптимизировать сайт под продвижение, и продвинуть страницу по запросам, связанным с услугой химчистки и полировки автомобиля.

Готов оплатить разово оптимизацию + % от бюджета по продвижению, расход которого я должен видеть.

Если сработаемся, еще есть 3 сайта со схожей тематикой, их также надо будет оптимизировать и продвигать.