SEO оптимизация интернет-магазина, тексты

всем доброго времени суток Нужно проанализировать рынок в сфере агенства недвижимости в самаре и предложить новые маркетинговые пути развития
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика интернет-магазина "нижнее белье".
Необходимо написание текстов и составление списка необходимых правок/ссылок и прочего.
Править сам сайт не нужно - это делаем мы сами.
Обязательно наличие портфолио.
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