Постинг комментов

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки129 просмотров
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Нужно качественно и аккуратно постить комменты (вместе с моей ссылкой)  на всемирно известных сайтах типа bbc, mirror, usatoday  и прочих подобных ресурсов.

То, что я хочу описано тут - https://www.youtube.com/watch?v=110vOkWKMu0

Цена может достигать до 5$ за коммент, в зависимости от сайта.

7 лет назад
finita
Фарид 
38 летВенгрия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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