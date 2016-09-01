Постинг комментов

Нужно прописать мета для сайта [b]в прикрепленную таблицу XL[/b] и написать рекомендации для копирайтера (для каждой страницы на которой нужно дорабатывать тексты). Если нужно, указать на необходимость разбить страницу на несколько для упрощения продвижения. Есть ТЗ на ...