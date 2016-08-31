Продвижение сайта

Необходим SEO специалист на проект со своим коммерческим предложением и вразумительным планом действий. Что, как и сколько будет стоить, в каком виде будет формироваться отчет(пример должен быть в наличии), сроки и качество результатов.

Подробности обсудим при личной переписке.