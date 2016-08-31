Продвижение сайта

Есть сайт, который необходимо продвигать. Тематика- спорт и велосипеды. Интернет-магазин. Рассмотрю постоянную основу с месячной оплатой при хороших показателях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим SEO специалист на проект со своим коммерческим предложением и вразумительным планом действий. Что, как и сколько будет стоить, в каком виде будет формироваться отчет(пример должен быть в наличии), сроки и качество результатов.
Подробности обсудим при личной переписке.
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