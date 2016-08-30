Требуется размещение ссылок на строительных форумах c небольшим постом. Требования к площадкам: спам не больше 12%, траст не менее 5 по xtools.

Оплата поэтапная или по протекции вебмани.

Стоимость одной ссылки 250 рублей

Если работа будет сделана качественно то будут еще заказы