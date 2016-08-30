Размещение ссылок на строительных форумах

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки142 просмотра
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Требуется размещение ссылок на строительных форумах c небольшим постом. Требования к площадкам: спам не больше 12%, траст не менее 5 по xtools.

Оплата поэтапная или по протекции вебмани.

Стоимость одной ссылки 250 рублей

Если работа будет сделана качественно то будут еще заказы

7 лет назад
studio-maksi
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
azolga13
Ольга 
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
$4
2 дня
Работа не сложилась
Работа не сложилась , так как мужчина обещал написать текст который я должна публиковать на форумах а потом не выходил в онлайн . Не рекомендую
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