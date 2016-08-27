Продвинуть сайт по SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок231 просмотр
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Требуется специалист по SEO.

Работа с одностраничным сайтом (тематика - наручные часы).

Задачи:

1) регистрация сайта в каталогах

2) Прогон по трастовым сайтам

3) Размещение статей с ссылками на сайт

4) Прогон сайта по профилям

Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость.

7 лет назад
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад