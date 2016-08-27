Удаление сайта из поисковой выдачи Яндекс

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок154 просмотра
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Добрый день.

В поисковой выдачи при определенном запросе, выходит негативная и нежелательная информация, которая портит репутацию.

Хотелось бы удалить ее из Яндекса либо отправить за 3 страницу выдачи, подальше от глаз.

Знаю, что это возможно. Обращаюсь к специалистам.

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Жду предложений по срокам и ценам.

7 лет назад
Miss21
Дарья 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад