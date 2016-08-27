Составить ТЗ для копирайтера

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть таблица с ключевиками и посадочными страницами. 

Надо составить ТЗ для копирайтера на основе топ-10 выдачи Яндекса. 

17 страниц. 

В итоге для каждой страницы должно получится: 

Какие изменения нужны в существующем тексте.  

Объем.

Сколько вхождений каждого ключа и его словоформ. 

7 лет назад
Alexey_
36 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад