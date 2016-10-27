Вытащить сайт из фильтра

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки259 просмотров
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Здравствуйте. 1 из сайтов попал под фильтр яши

Малополезный контент, спам, избыток рекламы

yandexid.ru

Нужно вытащить.

7 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
7 лет назад
$100
10 дней
Хороший исполнитель все грамотно рассказал. Сейчас следую рекомендациям, пока не могу сказать помогло или нет.
Все хорошо, быстрая оплата и четкая постановка задания.
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