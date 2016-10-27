Вытащить сайт из фильтра

Необходимо написать SE0-контент для товаров интернет-магазина. Тематика: здоровое питание, экологические продукты. В написание контента входит: Составление заголовков в соответствии с ключевыми запросами Описание товара в соответствии с ключевыми запросами Составление необходимых метатегов (title, description, keywords) в соответствии с ключевыми запросами Работа ответственная и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. 1 из сайтов попал под фильтр яши
Малополезный контент, спам, избыток рекламы
Нужно вытащить.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть таблица с ключевиками и посадочными страницами. Надо составить ТЗ для копирайтера на основе топ-10 выдачи Яндекса. 17 страниц. В итоге для каждой страницы должно получится: Какие изменения нужны в существующем тексте. Объем. Сколько вхождений каждого ключа и его словоформ.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима консультация специалиста SEO по существующему проекту: юзабилити, структуре сайта и несколько других моментов. Основная задача : увеличение посещаемости ресурса в поисковых системах. Направление сайта: продажа обучающих видео курсов различной тематики. Прошу указывать стоимость выполнения ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо продвинуть партнерскую ссылку с сервиса [b]AliExpress. [/b]Варианты продвижения: Социальные сети, You Tube, ваши варианты. Рассмотрю все придложения. Бюджет минимальный, пробный. Если результат будет положительный, предложу сотрудничество на постоянной основе.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется настроить ремаркетинг ADWORDS для интернет магазина мебели на OPENCART.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Интернет магазин, который уже существует на яндекс.маркете необходимо вывести в топ 10. БитриксПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить СЕО для индексации на opencartПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт http://ag-ufa.ru/ , https://yadi.sk/i/8FqUuPvyuX25V с внешним видом все как надо, h1, h2 выводятся в нужном месте (на странице, но не в исходном коде). Нужно поправить, упростить, мусорные h2 убрать. Именно чтобы изменения были видны только в ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть инженерно-проектная IT-компания, сырой пустенький сайт, с непродающим наполнением страниц услуг. Требуется собрать семантику, проработать мета-данные и составить ТЗ на доработку содержимого для каждого из направлений и главной страницы. Рекомендации по доработке шаблона приветствуются. Перечень направлений: 1. серверы, системы хранения ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Новый вебсайт, не имеющий ранее SEO продвижения. Нужно вывести в Топ10 Google и настроить все необходимые ключевые данные в структуре сайта. Анализ конкурентных сайтов. Контракт с исполнителем на 1 год. Испытательный срок - 3 месяца. ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт7 лет назад