Необходимо разработать 3 шаблона для постов в Instagram для аккаунтов krovatka_domik_vip и krovatka_house. Шаблоны должны быть удобны для редактирования в Photoshop, включая возможность менять тексты, фото и цвета. Первый шаблон для цен, второй - для названия, третий - для фразы. Примеры прикреплены.