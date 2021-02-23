Roman2013

Роман Roman2013

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

antkorchik
Антон 
22 года
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нарисовать лого + иконки и rкартинки для актуального (Instagram)
Отличный заказчик, рекомендую!
Все четко!
Ответный отзыв
yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$14
10 баллов
4 года назад
Нарисовать шаблон для постов в инстаграме
Все супер :)
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
Dima811
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
4 года назад
Дизайн для 1-экранного сайта на Тильде
Tilda
Роман, отличный заказчик Четко поставил задачу, оплата в срок Рекомендую!
Отличная работа и результат! Рекомендую
Ответный отзыв
ilyabakh1503
Илья 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сделать одностраничник на Тильда
Tilda
Отличный заказчик, оплата вовремя. Рекомендую!
Все очень быстро и круто сделано!
Ответный отзыв
Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$2
10 баллов
4 года назад
Изменить цвет кроватки на фото
Доволен сотрудничеством с Романом. Чётко поставленная задача. Постоянно на связи. Мгновенная оплата. Рекомендую.
Сделано на высшем уровне и очень быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
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