Необходимо разработать шаблон картинки со спецпредложением для детских кроватей. Шаблон должен позволять менять фото и тексты. Используемые цвета: розовый, голубой, желтый. Включить информацию о ценах, характеристиках, преимуществах и размерах кроватей. Также добавить блок с дополнительными фото и ценами на опции.
- Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо обработать фотографии, создав 6 вариантов мягких элементов на спинке и изголовьях в разных цветах. Также разместить 7 изображений (1 исходник и 6 вариантов) в двух различных интерьерах, что в итоге составит 14 картинок. Требуется внимание к деталям и качеству исполнения.Обработка фотографий14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать шаблон для поста в Instagram, посвященный детской мебели. Шаблон должен включать 3 сменных фотографии товара, а также надписи: "Оплата при получении заказа" и "Акция! Мега-скидки!". Исходник требуется в формате Photoshop для дальнейшего редактирования.Обработка фотографий20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для Instagram и создание 7 иконок для актуального: отзывы, видео-отзывы, кроватки, доставка, акции, оплата, почему мы. Также нужно подготовить 5 картинок для актуального. Обратите внимание на примеры аккаунтов для вдохновения.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать проекты мебели для изготовления трех столов. Подготовить чертежи и схемы, учитывающие конструкции и материалы для производства.Чертежи и Схемы9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать копию сайта и разместить ее на хостинг. Необходимо привязать карты к платежной системе. Ориентир - сайт http://omega-fitnes.ru/phone/index.html.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать копию одностраничного сайта и разместить её на хостинг. Задача включает в себя перенос всех данных и настроек, чтобы сайт работал корректно. Ожидается качественное выполнение с учетом всех технических деталей.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать 3 шаблона для постов в Instagram для аккаунтов krovatka_domik_vip и krovatka_house. Шаблоны должны быть удобны для редактирования в Photoshop, включая возможность менять тексты, фото и цвета. Первый шаблон для цен, второй - для названия, третий - для фразы. Примеры прикреплены.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать дизайн для 1-экранного сайта на Тильде (для Зеро-блока). Для версий на пк и смартфонах. Содержание примерно такое: http://goods1.ru/invers Пример схожей тематики: https://wellprofistore.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать 3 страницы , на которых будут располагаться 5-6 товаров с характеристиками и описание спецпредложения. В формате pdf и jpeg.Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать одностраничник на Тильда. Пример: топ-турник.рф/-1 Блоки с товарами - сделать 2-3 товара тестовых, все не надозаполнятьИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется сделать кроватку на фото в разных цветах - итого 4 фото получится. Важно, чтобы фото было хорошего качества, без погрешностей. Они будут размещаться в инстаграм. Если на исходном ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Привести магазин на Инсэйлз минимально в порядок для запуска рекламы. Нужно именно просто занести информацию на нужные страницы. Нужно минимально необходимое для запуска контекстной рекламы на одну категорию товаров: -Главная ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привести магазин на Инсэйлз минимально в порядок для запуска рекламы. Нужно минимально необходимое для запуска контекстной рекламы на одну категорию товаров: -Главная - Внутренние страницы (доставка и т.д) - ...Баннеры2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать в фотошопе: кровать с картинки поместить в нормальный интерьер. Смотреться должно хорошо, сделано качественно. Примеры, как должно быть (в яндексе по запросу "Детская кровать домик") ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется: 1) Лого в инстаграм 2) Иконки-картинки для актуального (7 штук: отзывы, видео-отзывы, кроватки, доставка, акции, оплата, почему мы) 3) Картинки для актуального (5 штук) Примеры: https://www.instagram.com/krovatka_domik_vip/ ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
Заполнить каталог интернет-магазина на Insales. Объем 1000 товаров. По срокам - не срочно.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется шапку сделать для группы вк - для ПК + мобильной версии. Пример и содержание приложеныБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать картинку на 1 экран одностраничника на Тильде. Пример расположения элементов на сайте приложен. Нужно, чтобы на картинке было: 1) Мужчина на беговой дорожке (на белом фоне или ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать одностраничник на тильде. Вот пример http://www.tatabee.ru/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад