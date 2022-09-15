Обработать картинки

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Закрыт14 заявок307 просмотров

Требуется обработать фото:

1) сделать мягкие элементы на спинке и изголовьях в 6-ти других цветах (итого 6 картинок)

2) Разместить 7 вариантов ( 1 исходник и 6, которые получатся) еще в 2х других интерьерах ( итого 14 картинок).

3 года назад
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