Подготовка фото для маркетплейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт10 заявок450 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо подготовить фото и видео для маркетплейсов, а если точнее:

- Скачать с сайта 1688 10 фото и 1 видео если есть(ссылки предоставляю я, и какие именно фото)

- Перевести надписи с Китайского на русский на этих фото, уровень перевода "гугл переводчик"(возможно сдвинуть надпись на фото)

- Из 2х из этих фото сделать хорошую инфографику в фотошоп(данные о размерах, материалах, и т.д) эти данные выбираю я операясь на перевод

- Ну и конечно ретушь, цветокоррекция и т.д что фото вид имели))))

Все выше указанное расчитано на один товар, пробеум 1, если все ок то есть еще несколько)

P.S. Если есть портфолио какое-то, или примеры работ с ссылками на исходники то было бы супер, тема далеко не новая думаю есть такие. Если нет не критично) 

 

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