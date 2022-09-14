Необходимо отредактировать 1000 фотографий, изменив текст на каждом изображении. Бюджет составляет 10000 рублей, что соответствует 10 рублям за фотографию. Срок выполнения - 2 дня.
Подготовка фото для маркетплейсов
Доброго времени суток!
Необходимо подготовить фото и видео для маркетплейсов, а если точнее:
- Скачать с сайта 1688 10 фото и 1 видео если есть(ссылки предоставляю я, и какие именно фото)
- Перевести надписи с Китайского на русский на этих фото, уровень перевода "гугл переводчик"(возможно сдвинуть надпись на фото)
- Из 2х из этих фото сделать хорошую инфографику в фотошоп(данные о размерах, материалах, и т.д) эти данные выбираю я операясь на перевод
- Ну и конечно ретушь, цветокоррекция и т.д что фото вид имели))))
Все выше указанное расчитано на один товар, пробеум 1, если все ок то есть еще несколько)
P.S. Если есть портфолио какое-то, или примеры работ с ссылками на исходники то было бы супер, тема далеко не новая думаю есть такие. Если нет не критично)
Заявки фрилансеров
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