Необходимо найти и обработать фотографии 9 катеров, включая Bayliner 245 и Sea Ray 245. Фото должны быть портретными, альбомной ориентации и минимальной шириной 800 пикселей. Ищите изображения только с зарубежных сайтов, отражающие верхнюю палубу, каюту и другие ключевые элементы. Сначала будет утверждено фото для одного катера, затем остальные.