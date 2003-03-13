В фотошопе изменить одну букву на фото с надписью

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка156 просмотров

Есть фотография товара,  на которой сам товар и надпись над ним, требуется в этой надписи изменить одну букву

3 года назад
vollt247568
Виталий 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
21 день назад
23 отзыва
3 года назад

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