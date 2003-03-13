Необходимо найти и обработать фотографии 9 катеров, включая Bayliner 245 и Sea Ray 245. Фото должны быть портретными, альбомной ориентации и минимальной шириной 800 пикселей. Ищите изображения только с зарубежных сайтов, отражающие верхнюю палубу, каюту и другие ключевые элементы. Сначала будет утверждено фото для одного катера, затем остальные.
В фотошопе изменить одну букву на фото с надписью
Есть фотография товара, на которой сам товар и надпись над ним, требуется в этой надписи изменить одну букву
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