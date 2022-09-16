Ретушь и обработка фото 11 шт

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок456 просмотров

Ретушь , обработка фото (подробно тз в личку )

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

boichukilaria
Іларія 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Все отлично! Ретушь сделана хорошо. Рекомендую как отличного специалиста.
Все супер. Понятное тз и всегда на связи

Заявки фрилансеров

Алена
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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boichukilaria
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Обработка фотографий
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
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