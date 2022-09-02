Добавить на фото силуэт в движении

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок452 просмотра

Требуется добавить на готовое фото силуэт в движении, продвинутый уровень не требуется, это может быть 2-d графика.

пишите свои цены.

отвечаю только предложению с портфолио, примером 

3 года назад
guest_16622577019161
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тимофей
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Кристина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Семён
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Сергей
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обтравка+Ретушь наручных часов

    Требуется обтравка и ретушь 30-40 фотографий наручных часов. Задача включает удаление мусора и улучшение качества изображений. Примеры обработки предоставлены. Ожидается работа с 5-7 ракурсами для каждой модели. Опыт работы с подобными задачами приветствуется.

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото.

    Требуется обработка фотографий автомобиля: очистка грязи с подошвы кроссовка, устранение следов на карбоновой наклейке, чистка от сколов и пятен. Необходимо заменить номер автомобиля на надпись 'Skoda' на чешском. Дополнительно — улучшение общего вида фото по усмотрению исполнителя.

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Убрать задний фон, вырезав объект (человека), преобразовать в png

    Необходимо убрать задний фон с фотографии, вырезав объект (именинницу) по силуэту тела, лица и волос. Готовый файл должен быть в формате PNG для дальнейшей печати на майке. Фото будет предоставлено при обсуждении заказа.

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вырезать логотип и прислать в PNG формате

    $2

    Необходимо вырезать логотип из предоставленной фотографии и отправить готовый файл в формате PNG. Обработка должна быть качественной и соответствовать стандартам для дальнейшего использования.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ретушь 2 фото

    Требуется обработка двух фотографий: уберите блики со стола и стены, удалите розетку и штрих-код на будильнике. Выровняйте экспозицию и улучшите изображение модели. Фотографии предоставлены на Яндекс Диск.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Почистить фотографию

    Необходимо почистить фотографию, удалив лишнюю информацию и оставив только бланк на белом фоне. Ожидается указание примерной цены для начала обсуждения. Оплата возможна через Сбербанк, Яндекс деньги или Qiwi.

    Обработка фотографий39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация (вставить фотографии на другое фото)

    $10

    Необходимо выполнить обработку фотографий, вставив 11 изображений в окна согласно указанному порядку. В примере визуализации макеты размещаются на внутренних окнах. Фото № 5 будет на углу, его части должны быть распределены по обеим сторонам магазина. Включен пример визуализации для ориентира.

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно обработать фотографию,но при этом очень качественно.

    Требуется качественная обработка фотографии с высоким уровнем детализации. Ищем опытного фрилансера с стажем не менее двух лет. Обратите внимание на требования к качеству выполнения работы.

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать дизайн игр для детей старше 3х лет 10 шт формата а4 фото приме

    Необходимо разработать дизайн 10 игр для детей старше 3 лет в формате A4. Каждая игра должна включать яркие подложки и детали для вырезания, которые будут использоваться для ламинирования. Темы игр разнообразные: машинки, радуга, цифры, животные и времена года. Все детали должны быть привлекательными и легкими для восприятия детьми.

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    3 года назад