Требуется обтравка и ретушь 30-40 фотографий наручных часов. Задача включает удаление мусора и улучшение качества изображений. Примеры обработки предоставлены. Ожидается работа с 5-7 ракурсами для каждой модели. Опыт работы с подобными задачами приветствуется.
Добавить на фото силуэт в движении
Требуется добавить на готовое фото силуэт в движении, продвинутый уровень не требуется, это может быть 2-d графика.
пишите свои цены.
отвечаю только предложению с портфолио, примером
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