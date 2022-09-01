Необходимо разработать дизайн 10 игр для детей старше 3 лет в формате A4. Каждая игра должна включать яркие подложки и детали для вырезания, которые будут использоваться для ламинирования. Темы игр разнообразные: машинки, радуга, цифры, животные и времена года. Все детали должны быть привлекательными и легкими для восприятия детьми.