Обработка фото

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок578 просмотров

нужно обработать  11 фото.

Заявки оставляйте с обработанным тестовым фото, прикрепил. 

- убрать засветы на ручках, сделать равномерно черный

- почистить колеса

- яркость \ контр\ резкость

 

3 года назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tsekhotskairina
Ирина 
28 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Быстро и качественно. Рекомендую
Все отлично, хорошо сработались. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Родион
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
tsekhotskairina
Ирина 
28 лет
4 года в сервисе
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Анна
 
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Валерия
 
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