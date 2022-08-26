Я провела творческую съемку, идея была в песне pyrokinesis легенда о богине гроз, на фотографиях надо добавить парящие волосы, свечение глаз и грозовое небо, при этом чтобы смотрелось более менее уместно. Прикрепляю ссылку на Гугл диск с исходниками, фотографии ретушировать не все, конкретные. Цену обсудим https://drive.google.com/drive/folders/1NiF1PETyRjHtMvRyIjIPg0-EM1eik_i9