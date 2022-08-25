Есть объём фото 500-1000 шт, нужно ретушь и обрезка фотографий в фотошопе для карточек товаров для маркетплейса. Можно сделать часть фотографий. Ретушировать в основном лицо. Также исправлять тени там где надо, включая тени, засветы и затемнения на головном уборе. Есть короткая инструкция, высылаю в файле. Можно начать с небольшого объёма и мы посмотрим результат и подкорректируем если надо.

Примеры фото которые нужно ретушировать, отправляю.