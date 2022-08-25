Необходимо качественно убрать шнурок со штанов и выполнить ретушь лица и лба на фотографиях. Ожидается профессиональная обработка с акцентом на детали.
Ретушь фото для каталога 500 штук по 25 руб за фото
Есть объём фото 500-1000 шт, нужно ретушь и обрезка фотографий в фотошопе для карточек товаров для маркетплейса. Можно сделать часть фотографий. Ретушировать в основном лицо. Также исправлять тени там где надо, включая тени, засветы и затемнения на головном уборе. Есть короткая инструкция, высылаю в файле. Можно начать с небольшого объёма и мы посмотрим результат и подкорректируем если надо.
Примеры фото которые нужно ретушировать, отправляю.
Заявки фрилансеров
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